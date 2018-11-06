سالفيني: تقلص تدفقات الهجرة بنسبة تجاوزت الـ80%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “تقلص تدفقات الهجرة نحو إيطاليا بنسبة تجاوزت الـ80%”.

وتعليقاً على البيانات عن الهجرة، المحدثة من قبل وزارة الداخلية، الثلاثاء، قال سالفيني إنه “اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى تاريخه، وصل إلى إيطاليا 22167 مهاجراً، وهم أقل من الفترة نفسها عام 2017 بنسبة 80.62٪، عندما عبرو البحر المتوسط 114356 مهاجراً ووصلوا إلى سواحلنا.

وتابع نائب رئيس الوزراء “لقد تمكنا حتى الآن من تحقيق تقليص بحاصل 92 ألف مهاجر”، مبينا أنه “في حين يواصل الآخرون الكلام، نتابع نحن الفعل”، ففي “الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كان عدد المهاجرين الوافدين قد بلغ 13589″، واختتم بالقول “إنهم أقل بنسبة 77.44٪ عن الفترة نفسها من العام السابق”.

ووفقا لوزارة الداخلية، فإنه “منذ حزيران/يونيو الماضي، أو منذ أن تولت حكومتنا الجديدة السلطة حتى الآن، وصل إلى سواحلنا 8468 مهاجراً”، بينما “كان عددهم قد بلغ العام الماضي في الفترة من حزيران/يونيو الى تشرين الثاني/نوفمبر 54128 شخصا”.

وذكر بيان الداخلية أن “مراكز استقبال المهاجرين كانت في كانون الثاني/يناير الماضي، تستضيف 183732 مهاجراً وفي حزيران/يونيو 167723، و148875 حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر”. واختتم البيان بالقول إن “طلبات اللجوء قد تقلصت هي الأخرى من حوالي 100 ألف إلى ما يقرب الـ40 ألفا فقط”.