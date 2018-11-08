سالفيني: خفر السواحل الليبي يوقف 70 مهاجراً غير نظامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن خفر السواحل الليبي يوقف 70 مهاجراً غير نظامي.

وكتب سالفيني في تغريدة على مدونة (تويتر) الخميس، أن “زورقاً مطاطيا يحمل على متنه حوالي 70 شخصاً، رُصد بعد ظهر أمس شمال مدينة الخمص” الواقعة شرق طرابلس، وقد “اوقفته قوات خفر السواحل الليبية”.

وأشار وزير الداخلية في تدوينته المعنونة “لنوقف الغزو”، في إشارة الى المهاجرين، الى أن “نشاط مهربي البشر قد انتهى حقاً”.

في سياق آخر، أثنى الوزير سالفيني على “عمليات الإعتقال الـ62 التي تمت في الساعات الأخيرة من قبل قوات الشرطة وعناصر الدرك (كارابينييري)، بين روما، ساليرنو، ميلانو وكالياري في مجال مكافحة تهريب المخدرات”، واختتم معربا عن الشكر “باسم جميع الإيطاليين”، لقوى حفظ الأمن.