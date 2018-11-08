وزير خارجية إيطاليا يشارك بمنتدى الأعمال الإيطالي الألماني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يشارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إينزو موافيرو ميلانيزي، في بولزانو (شمال) مساء الخميس، بالدورة الثامنة لـ”منتدى الأعمال الإيطالية الألمانية”.

وقال بيان صدر عن مقر الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن المنتدى “الذي تم تنظيمه بشكل مشترك من خلال اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونيندوستريا) وهيئة الصناعة الألمانية (BDI)، مكرس لموضوع: “أولويات الصناعة الإيطالية والألمانية لمستقبل الاتحاد الأوروبي”.

وأشار البيان الى أن “الأمر يتعلق بأهم وأكثر الاجتماعات شمولية بين الاتحادات الممثلة للصناعات التحويلية الأولى والثانية في الاتحاد الأوروبي”، التي تمثل “عجلة الموازنة الحاسمة في ناتجه المحلي الإجمالي وصادراته الإجمالية”.

وذكر البيان أن “من بين الشخصيات المشاركة بالحدث، رئيس مقاطعة بولتسانو ذاتية الحكم، أرنو كومباتشر، رئيس (كونيندوستريا) فينتشنزو بوتشا، رئيس (BDI) ديتر كيمف”، فضلا عن “رئيس رابطة مستثمري آلتو آديجي، فيديريكو جوديتشيأندريا”، وكذلك “مؤسسة الأعمال أوروبا، بيير غاتّاز”.