خارجية مصر: بومبيو يستعرض هاتفيا مع شكري العلاقات الثنائية والتطورات بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- ذكرت السلطات في القاهرة أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري تلقى إتصالاً هاتفيا من نظيره الامريكي، مايك بومبيو، جاء في “إطار التشاور المستمر بين البلدين في شأن مجمل وتطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار احمد حافظ، بأن الوزيريّن تناولا، خلال المكالمة التي جرت مساء أمس الخميس، “أهمية مواصلة الدفع قدماً بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التطرُّق لبدء التحضيرات لعقد اجتماعات بين وزيريّ دفاع وخارجية البلديّن وفقاً لصيغة 2+2، وجولة آلية الحوار الاستراتيجي، وذلك في إطار تدعيم العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة.”

كما أشار المتحدث المصري إلى أن رئيسي دبلوماسية البلدين “تبادلا الرؤي حول مستجدات الأوضاع في المنطقة؛ كما اتفقا على تكثيف التواصل خلال المرحلة القادمة بغية التشاور بشأن القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه استقرار الشرق الأوسط”.