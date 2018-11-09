وسائل إعلام: رئيس الاستخبارات الايطالية يزور موسكو ويقنع حفتر بالمشاركة بمؤتمر باليرمو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر إعلامية في روما بأن الحكومة الايطالية تلقت تأكيدات نهائية بمشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي ينطلق مطلع الاسبوع المقبل، بعد زيارة خاطفة أمس الخميس لموسكو من طرف رئيس الاستخبارات الخارجية الإيطالية ألبرتو مانينتي.

ويتواجد حفتر، المعيّن من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاماً للجيش الليبي”، هذه الايام في موسكو وأجرى يوم الاربعاء الماضي لقاء مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغوK إستعرضا خلاله “سبل حل الأزمة في ليبيا وقضايا الأمن في الشرق الأوسط”، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد تحدثت مؤخرا عن تراجع المشير حفتر عن المشاركة في مؤتمر باليرمو لعدم وجود جدول أعمال وأهداف واضحة للمؤتمر، الذي تستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين

وسجل حفتر زيارة لروما نهاية الشهر الماضي وأكدت الحكومة الايطالية حينها مشاركته في المؤتمر، حسبما صدر في بيان رسمي بعد اجتماع “مطوّل ومفصّل” لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع ضيفه الليبي.