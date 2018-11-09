مصادر: دمشق تستقبل زعيم جماعة أنصار الله الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكّدت مصادر سورية مقربة من النظام السوري أن الأمين العام لجماعة (أنصار الله) الفلسطينية وعائلته المكونة من أربع زوجات وستة أبناء، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه الأمنيين قد وصلوا إلى العاصمة دمشق بعد أن خرجوا من مخيّم (المية ومية) في لبنان.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن جمال سليمان، زعيم الحركة المتشددة، ققد وصل دمشق الأربعاء وبرفقته نحو 17 شخصاً من عائلته وأشقائه وعدد من مرافقيه، بتنسيق أمني لبناني – فلسطيني – سوري، تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في المخيم بين حركتي فتح وأنصار الله، على الرغم من أن السلطات السورية تعتبر حركته متشددة وإرهابية، وتتهمها بالقيام بأعمال عسكرية مسلحة إرهابية في لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن سليمان يقيم في مركز حكومي أمّنته له السلطات السورية في أحد أحياء العاصمة دمشق (المزة)، ووصلها بعد اشتباكات عنيفة شهدها المخيم في لبنان بين أنصار الحركة ومقاتلي حركة فتح المُصرح لها بضمان الأمن في المخيم، أسفرت عن سقوط أربعة قتلى واكثر من ثلاثين جريحاً فضلاً عن أضرار مادية كبيرة.

وسليمان هو أحد المرتبطين أمنياً بالنظام السوري بشكل غير مباشر، وكان يداً عسكريا للنظام السوري و(حزب الله) في المخيم، ونتيجة حصار المخيم من قبل الجيش اللبناني تمهيدًا لاقتحامه، نفّذ حزب الله اللبناني صفقة مع الجيش تقضي بخروح زعيم الحركة ومن يختارهم لنقلهم إلى الضاحية الجنوبية أو صيدا، لكن السلطات السورية تدخلت وطلبت نقله إلى دمشق.

وذكر شهود عيان انه “تم إحراق عدد من المستندات الخاصة به في مربعه الأمني من قِبله قبل مغادرتهم بساعات قليلة”.

وترى المعارضة السورية أن جماعة أنصار الله، لا تختلف في شعارتها وأهدافها عن تنظيم الدولة (داعش) أو جبهة النصرة.