موغيريني تشارك بمؤتمر باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، باسم الاتحاد الأوروبي في مؤتمر باليرمو (إيطاليا) حول ليبيا المقرر يومي 12 و13 الشهر الحالي.

ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم دولي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في هذا البلد عبر مبعوثها الأممي غسان سلامة.

وحول المشاركة الأوروبية، أكدت المتحدثة باسم موغيريني، أن التكتل الموحد يريد التأكيد على استمرار عمله خلف الأمم المتحدة لتسهيل انتقال ليبيا نحو السلم والازدهار.

واستطردت مايا كوسيانيتش: “يقدم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مساعدات متعددة الأطياف لليبيا تتمثل دعم مؤسسات الدولة، تحسين مناخ الأعمال وإدارة الخدمات المالية، دعم جهود البلديات والمساهمة في تعزيز عمل المجتمع المدني”.

ويعمل الاتحاد الأوروبي، في الملف الليبي، ضمن ما يسمى باللجنة الرباعية الدولية لليبيا والتي تجمعه بالجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.