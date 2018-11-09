صحيفة إيطالية: وفد مصراتة إلى روما قادما من باريس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت صحيفة (لا ستامبا) إلى أنه من المتوقع أن يصل وفد مدينة مصراتة الليبية إلى روما اليوم الجمعة، قادما باريس حيث إلتقى هناك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وحسب الصحيفة، فإن انتقال الوفد الليبي (السياسي-العسكري) من باريس إلى روما يدحض ما يتم تداوله عن عدم التعاون الفرنسي-الايطالي في الملف الليبي.

وتحدثت الصحيفة عن تعاون على “مستوى يومي” بين المسؤولين الايطاليين والفرنسيين، مستشهدة بلقاء جرى يوم الثلاثاء الماضي بين مسؤولين رفيعي المستوى بالرئاسة الفرنسية ونظرائهم من الجانب الايطالي حول الملف الليبي.

وسيشارك رئيس الدبلوماسية الفرنسية ممثلاً لبلاده في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي قد وصف، في تصريح خلال زيارة لتونس قبل أسبوع، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمؤتمر بـ”الأمر الأساسي”.