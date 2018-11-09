موغيريني إلى الجزائر الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بزيارة يوم الاثنين القادم إلى الجزائر للمشاركة في رئاسة الجولة الثانية من الحوار المشترك بشأن تعزيز الأمن والتصدي للإرهاب.

ويترأس هذا المنتدى من الجانب الجزائري وزير الخارجية عبد القادر مساهل.

ويساهم هذا اللقاء في تعميق العمل الأوروبي – الجزائري المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الأوروبية أيضاً رئيس الوزراء الجزائري محمد أويحيى، حيث “ستتم مناقشة الشراكة بين الطرفين من أجل تعميق التعاون في المجالات التجارية وتنويع الاقتصاد والهجرة والنقل”، حسب البيان الصادر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي اليوم.