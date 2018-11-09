المفوضية الأوروبية تتدخل في “حرب” البطاطس المقلية بين بلجيكا وكولومبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستقوم بمشاورات داخل منظمة التجارة العالمية بشأن نية كولومبيا فرض ضرائب على وراداتها من البطاطس المجمدة المعدة للقلي القادمة من عدة بلدان أوروبية، خاصة بلجيكا.

وفي هذا الصدد، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون التجارة سيسليا مالمستروم، أن المفوضية قامت بالعديد من الاتصالات خاصة مع كولومبيا لإقناعها بعدم فائدة فرض مثل هذه الضريبة.

وتعلل كولومبيا قرارها بأن المستوردات الأوروبية من البطاطس المجمدة، والتي تدخل بأسعار تفضيلية إلى البلاد، تضر بمصالح المنتجين المحليين لهذه المادة.

ويرى الاتحاد الأوروبي بأنه من الأهمية بمكان الدفاع عن ما يعتبرها حقوقه التجارية، فـ”إذا ما بدأ الأمر بفرض ضرائب على منتج ستتبعه منتجات أخرى”، حسب كلام مسؤوليه.

وتؤكد المفوضة الأوروبية أن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد تدعم التحرك لدى منظمة التجارة العالمية بغية ثني كولومبيا عن مسعاها.

وتعد كولومبيا هي الدولة الثالثة التي تعلن نيتها فرض ضرائب على مستورداتها من البطاطس المجمدة القادمة من دول مثل بلجيكا وهولندا، وسبقها على ذلك دول مثل جنوب أفريقيا والبرازيل.

وتصدر بلجيكا 90% من مجمل منتوجاتها من البطاطس المجمدة المعدة للقلي.

وتعتبر البطاطس المقلية جزء من التراث الغذائي البلجيكي.