الداخلية الايطالية: طرد متطرف تونسي أبدى الرغبة بتنفيذ عمل إرهابي في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الداخلية الايطالية الجمعة أنها نفذت أمر طرد بحق سجين تونسي يبلغ من العمر 30 عاماً، لأسباب تتعلق بـ”التطرف” ولإرتباطه بـ”بيئات متشددة”.

وأفادت مذكرة بهذا الصدد، بأن المواطن التونسي تمّ اعتقاله في وقت سابق لارتكابه “جرائم صغيرة”، وأثناء مراقبته بسجن في مدينة فيتشنزا (شمال) برزت “مؤشرات واضحة على تطرفه الديني”، حيث أعرب عن “ارتياحه للهجوم على سوق أعياد الميلاد في برلين في كانون الاول/ديسمبر 2016″، كما أبدى “الرغبة في تنفيذ عمل إرهابي مماثل في روما”.

وذكرت السلطات الامنية أنها أعادته أمس الخميس إلى بلاده تونس.

ووفق بيانات الداخلية الإيطالية، فإنه تمّ تنفيذ عمليات طرد بحق 347 أجنبياً في الفترة من مطلع عام 2015 إلى اليوم، منهم 110 في عام 2018.

وشهد عام 2017 عمليات إعادة لدول المنشأ لـ105 شخصاً لأسباب “تتعلق بأمن الدولة” .