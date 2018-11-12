باليرمو محصنة استعداداً للمؤتمر لأجل ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – تستعد عاصمة مقاطعة صقلية (جنوب) لاستقبال المؤتمر الدولي لأجل ليبيا، المقرر عقده اليوم وغداً، في ظل فرض إجراءات أمنية واحتجاجات.

وقالت مصادر إعلامية إن “المدينة مُحكمة التحصين”، وبشكل خاص “في المنطقة التي ستستضيف إنعقاد القمة، بين منطقتي أكواسانتا وأرينيللا”.

وذكرت مصادر أمنية أن “نظام المراقبة الفديوية مرتبط بوحدات إنفاذ القانون”، حيث “تمارس دوريات التفتيش نشاطها براً وبحراً أيضا، نظراً لوقوع محل إنعقاد القمة (فيلّا إيجيا)، على البحر مباشرة”، كما “تم حظر حركة السيارات في حوالي عشرين من شوارع المدينة، في ظل احتجاجات السكان”.

وأشارت المصادر الى أنه في هذه الغضون، من المقرر أن تقوم تظاهرات “مناهضة للقمة” بين اليوم وغداً. وأنه سينعقد في مصحة سانتا كيارا “قمة معارضة”، بعنوان “تداخلات”، والتي يستمر بعد الظهر في كنيسة كروتشيفيري بمشاركة الأب أليكس تزانوتيللي.