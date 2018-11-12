الاتحاد الأوروبي ينضم للجهود الدولية في محاولة جديدة لإنقاذ ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ينضم الاتحاد الأوروبي إلى آخر المحاولات الدولية الحثيثة لإنقاذ ليبيا وإعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد، وذلك عبر مؤتمر باليرمو (إيطاليا) الذي ينطلق اليوم ويستمر غداً بمشاركة أهم الأطراف المحلية المتنازعة.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر، الذي تشارك فيه الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، باسم الاتحاد الأوروبي، آفاق التسوية والسياسية والانتخابات والإصلاحات الاقتصادية.

ويريد الاتحاد الأوروبي، كما جاء في البيان الصادر عن إدارة العلاقات الخارجية بهذا الشأن، المشاركة في إنشاء مؤسسات الدولة الليبية والتي يجب أن تكون قابلة للاستمرار وخاضعة للمساءلة.

وأشارت موغيريني في تصريحات سابقة بأن الاتحاد سيستمر في دعم جهود المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة.

ويساهم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات في دعم ليبيا عبر مجالات متعددة، إذ كان خصص مبلغ يصل 70 مليون يورو لتمويل 23 مشروع في مجالات المجتمع المدني والإدارة الصحة والشباب.

كما قدم الاتحاد الأوروبي عام 2017 مبلغ يصل إلى 10 مليون يورو كمساعدات صحية واغاثية عاجلة للمدنيين في ليبيا.

أما فيما يتعلق بالهجرة، فقد خصص الاتحاد مبلغ يصل 286 مليون يورو لصندوق الائتمان لإفريقيا، ومنها 20 مليون يورو كمساعدات ثنائية لليبيين في هذا المجال.

وجاء في البيان أن “الاتحاد الأوروبي سيستمر بوصفه المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية والشريك الاقتصادي الأهم في البلاد في السعي لحشد الدعم الدولي لنقل ليبيا إلى مصاف الدول الآمنة والمزدهرة من أجل مستقبل أفضال للجميع”.

وتقر الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليبيا غسان سلامة، بصعوبة تقريب وجهات نظر الأطراف المتحاربة، مؤكدة أن العملية الانتخابية، محل الخلاف المحلي والإقليمي، قد تنطلق في ربيع العام القادم.