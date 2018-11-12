رئيس حكومة إيطاليا: قمّة باليرمو لأجل ليبيا تحظى بدعم قادة دوليين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن مؤتمر قمّة باليرمو لأجل ليبيا يحظى بدعم قادة دوليين، وهو ليس مجرد فرصة لإلتقاط الصور التذكارية التقليدية.

وأضاف رئيس الحكومة في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، الإثنين، “نحن على استعداد لهذه المبادرة بكل عزم وقناعة، وسوف نستمر بالروح نفسها بعد القمة أيضا”، فـ”لا نريد هذا المؤتمر بوصفه مجرد واجهة أو فرصة لالتقاط الصور”، بل أن “الأهم من ذلك سيكون العمل الذي سنقوم به في وقت لاحق لاستمرارية هذه العملية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء القول، “لقد تحدثت الى العديد من القادة الدوليين، ولمست لدى جميعهم اهتماماً ودعماً، بغض النظر عن المشاركات الفردية”، مبينا أن “تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كاف، بدءاً من روسيا وفرنسا”.

وتذمر كونتي قائلا إن “ما يجري الحديث قليلا في هذه الأيام، والذي فاجأني بصراحة، هو حقيقة أن قمة باليرمو تجمع حول طاولة واحدة، الجهات الفاعلة الليبية الرئيسية، وأعلى المستويات السياسية لبلدان مثل الجزائر، تونس، مصر، تشاد، النيجر، اليونان ومالطا”، حيث “يكفي إلقاء نظرة على الخريطة للتيقن من مساحة ومستوى التأييد”، للقمَّة.

وأشار رئيس الوزراء الى أنه “من بقية دول أوروبا والخليج أيضا، نرى حضوراً كبيرا وبمستوى عالٍ”، كما “أشير أيضا الى المؤسسات الأوروبية التي سيمثلها (رئيس المجلس الأوروبي، دونالد) توسك، و(الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا) موغيريني”، لذلك “لا أتردد في الإعراب عن الرضا بأن بلادنا قد جمعت كثيرا من الشركاء الذين لا يمكن الاستغناء عنهم، حول طاولة، يكون الليبيون نجومها”.

وخلص كونتي الى القول “أنتظر حضور المشير خليفة حفتر، لأنه بالتأكيد أحد اللاعبين الرئيسيين في تحقيق الاستقرار في بلاده”.