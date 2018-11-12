الجيش الاسرائيلي يعزز وجوده في محيط غزة ويقيم الأوضاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – عزز الجيش الاسرائيلي من قواته في محيط قطاع غزة في وقت حرص فيه على التأكيد على ان العملية الاسرائيلية في غزة، مساء أمس، لم تهدف الى الاختطاف او الاغتيال.

ويعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قطع زيارته الى فرنسا، سلسلة من الاجتماعات الأمنية لتقييم الأوضاع الأمنية بعد العملية التي انتهت بقتل 7 فلسطينيين وضابط إسرائيلي كبير وجرح ضابط آخر.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، الإثنين، إن “العملية التي نفذتها القوة الإسرائيلية الليلة الماضية لم تكن تهدف لتنفيذ عملية اختطاف أو اغتيال”.

ورأى مراقبون في هذه الرسالة تأكيداً على ان إسرائيل غير راغبة بوقف جهود التهدئة الجارية في قطاع غزة.

وقد أجرى رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غادي أيزنكوت ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) نداف أرغامان، جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش وجهاز الشاباك، حيث استعرضا جاهزية الجيش وقوات الأمن في مواجة تطورات مستقبلية.

وقال الجيش الاسرائيلي “لقد قام جيش الدفاع بتعزيز قواته في القيادة الجنوبية العسكرية وهو جاهز لتفعيل قوة كبيرة لو تطلب ذلك”.

وقال أيزنكوت إن “قوة خاصة لجيش الدفاع نفذت الليلة عملية ذات أهمية كبيرة لأمن إسرائيل. لقد أدارت القوة وقوات سلاح الجو معركة شجاعة بشكل بطولي. أوجه التحية للقوات. أوجه التحية الى عائلة الفقيد وأتمنى الشفاء العاجل للضابط الجريح”.

من جهته، فقد اشار الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي فجر اليوم إنه “تم رصد اطلاق ١٧ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية ٣ منها”.

وأضاف أنه “وفقا لتقييم الوضع، سيبقى خط القطارات بين اشكلون وسديروت مغلقًا”.