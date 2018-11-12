رئيس وزراء إيطاليا: إنسجام في المواقف مع فرنسا بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن هناك إنسجاماً في المواقف مع فرنسا بشأن ليبيا.

وأضاف رئيس الحكومة في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، الإثنين، “تحدثت مرارًا مع الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون”، بشأن قمة باليرمو، وقد “تبادلنا يوم السبت آخر التحديثات حول ليبيا”، مبينا أن “هناك إنسجاماً في وجهات النظر من ناحية الجوانب الأساسية والأهداف المشتركة”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن “كوادرنا تعمل في تآزر لإعداد المؤتمر”، أما بالنسبة لروسيا، فإن “هدفنا الذي يشاطره المجتمع الدولي بأسره، هو ليبيا مستقرة، مع مؤسسات يختارها الشعب الليبي”، وأن “هذا هو السيناريو الذي أؤيده تماما”. وأشار الى أن “روسيا، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن ولاعب عالمي رائد، يمكنها أن تقدم مساهمة مهمة”.

أما بشأن قضية السفير الإيطالي لدى، جوزيبي بيرّوني، فقد أكد رئيس الوزراء أن “لا جدل حول تميّزه المهني إطلاقاً”، بل أنه “وجد نفسه في موقف يعرض أمنه للخطر”. وأردف “لقد انتظرنا ربما لوقت طويل، لنرى سوف سيتطور هذا الوضع، وسنقوم بإجراء تقييم نهائي بعد باليرمو لنتخذ قراراً لا يمكن تأجيله”.

وشدد كونتي على أن “الوضع الفعلي في هذه الفترة، لم يشهد على أية حال، ضعفاً لحضورنا في ليبيا”، واختتم بالقول “أود أن أذكركم بأن سفارتنا ما تزال تعمل”، وأنه “لم يكن محض صدفة أننا عززنا مهماتنا في هذا البلد على المستوى السياسي”، ويكفي أن “نأخذ بالإعتبار زيارات كل وزرائنا لليبيا، والذين سيبقون يغذون هذه الإتصالات المباشرة بعد قمة باليرمو”.