أطباء بلا حدود تحذر من استمرار التدهور الأمني في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت منظمة أطباء بلا حدود على ضرورة العمل من أجل تطبيق القرارات الدولية واتفاقيات وقف اطلاق النار في اليمن، والتي لم تُحترم قط.

وكان مدير المنظمة الدولية العاملة في اليمن ميغو تيرزينان، (فرع فرنسا)، قد عبر عن أسفه لتجاهل الإعلام لما يحصل في اليمن منذ سنوات.

ويأخذ المسؤول في أطباء بلا حدود على الإعلام دخوله في حالة “هستيريا” بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، “بينما يسود الصمت أمام مقتل المدنيين في اليمن بشكل يومي بسبب قصف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية”، حسب كلامه.

وركز المسؤول على الآثار الكارثية على المدنيين بسبب المعارك الجارية في الأحياء السكنية في مدينة الحديدية الساحلية، حيث يتواجد فريق من أطباء بلا حدود منذ أسابيع.

وسلطت منظمة أطباء بلا حدود الضوء على حالات سوء التغذية والوفيات بسبب قلة العناية الطبية وصعوبة الوصول إلى المراكز الطبية، مبينة أن “هذا يحصل منذ عام 2015، ولا أحد يتحرك لأسباب سياسية واقتصادية”، حسب قول المسؤول فيها.

لكن المسؤول نبه إلى أن منظمة أطباء بلا حدود لم تلاحظ تزايداً في أعداد حالات سوء التغذية التي يتم علاجها في مستشفياتها في اليمن، وأنه “من هنا لا نستطيع التأكيد ما إذا كانت البلاد تعاني بالفعل من المجاعة”، على حد تعبيره.

وأكدت المنظمة أن المشكلة لا تكمن تماماً في المجاعة، بل بصعوبة وصول الناس إلى المشافي والحصول على الخدمات الطبية الأساسية بسبب انعدام حالة الأمن، وسوء الوضع المالي، وعدم وجود كوادر وبنى تحتية طبية فعالة.

وتعمل منظمة أطباء بلا حدود في اليمن منذ سنوات، فهي متواجدة في عدن، تعز والحديدة وغيرها من المناطق.