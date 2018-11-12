الرئيس الإيطالي يدعو للتعاون بين الشعوب لدحر العنف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا “تخليداً لذكرى الجنود والمدنيين الذين سقطوا في البعثات الدولية للسلام، أقدم تحية وقارٍ لكل من ضحى بحياته خدمة لإيطاليا وللمجتمع الدولي”.

وفي رسالة بعثها لوزيرة الدفاع إليزابيتا ترينتا، في ذكرى الهجوم على البعثة الإيطالية في مدينة الناصرية (جنوب العراق)، كتب رئيس الجمهورية “قبل خمسة عشر عاما، سلب الهجوم البربري في الناصرية حياة تسعة عشر ايطالياً، إلى جانب زملائهم العراقيين، في أحدى أكثر الهجمات حدة، التي تعرضت لها وحداتنا المنتشرة في بعثات حفظ السلام في العديد من مناطق الأزمات، وضد الإرهاب العابر للحدود الوطنية”.

وأكد رئيس الدولة أن “عناصر الجيش والمدنيين الذين يجازفون بحياتهم، بمواجهة تهديدات عديدة ومختلفة في كثير من مناطق الإضطرابات في العالم، هم تعبير عن التزام المجتمع الدولي الذي يرى بلادنا تؤمن ايمانا راسخا بالحاجة إلى جهد موحد لأجل الأمن والاستقرار”، وكذلك “لتأكيد حقوق الإنسان”.

واختتم ماتّاريلا بالقول إن “التعاون المكثف بين الشعوب، يمكنه وحده أن يساعدنا على هزيمة ظلام العنف وضمان مستقبل للبشرية”، وبـ”هذه المشاعر، أجدد القرب من عوائل الجميع (ضحايا البعثات العسكرية)، ومشاطرتها حزنها”.

وكانت قاعدة (مائيسترالي) العسكرية الإيطالية، قد تعرضت لهجوم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 باستخدام شاحنة وسيارة مفخخة، تمكنتا من اقتحام الحاجز القائم عند مدخل القاعدة ومن ثم تقدمتا حتى وصلتا إلى المبنى الذي كان يستضيف القيادة اللوجستية الإيطالية، ما نجمت عنه مأساة لقي فيها 19 إيطاليا حتفهم: 12 من أفراد وضباط سلاح الدرك الوطني (كارابينييري) و5 من أفراد الجيش ومدنيان.