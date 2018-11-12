وزير داخلية إيطاليا: أنا وزير وشرطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “أنا أؤدي دور الوزير والشرطي، لأنهما رسالتان، لا مهنتان، بل خيارا حياة”.

وفي خطاب بمدرسة الشرطة العليا في روما، الاثنين، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وبحضور رئيس الشرطة فرانكو غابريلي، أضاف الوزير سالفيني “إن قوات شرطتنا أثبتت مكانتها على المستوى الدولي، وسأسعى دوما لتزويدها بمزيد من الرجال والنساء والوسائل”. وأشار وزير الداخلية الى “الحاجة الى تدريب مناسب”، فـ”بعض الأشياء يمتلكها المرء في داخله، لكن بعض الأمور الأخرى يتم تعلمها في الشارع، والبعض الآخر يجب دراسته”.

وخلص نائب رئيس الوزراء بالدعوة إلى “إحاطة كل من يرتدي الزي الرسمي بالاحترام، الحفاوة والإكرام”.