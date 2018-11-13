موغيريني- نائب الرئيس التركي: استعداد لتحسين العلاقات بين بروكسل وأنقرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – بروكسل – ألتقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد حالياً في باليرمو ، عاصمة إقليم صقلية الايطالي.

وتحدث الطرفان، حسب بيان صدر عن مكتب المسؤولة الأوروبية بهذا الشأن، عن الاستعداد المتبادل لتحسين أجواء العلاقات الثنائية بين بروكسل وأنقرة.

كما تبادل المسؤولان الآراء بشأن الدعم المستمر المقدم من قبل الاتحاد للاجئين المقيمين في تركيا، بموجب اتفاق آذار/ مارس 2016، حيث “تم التطرق أيضاً إلى الأزمات الإقليمية الرئيسية”، حسب البيان الذي لم يضف أي تفاصيل.

ومن المقرر أن “تبقى موغيريني وأوقطاي على اتصال وثيق لمواصلة مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح شعوب الطرفين”.

ويذكر أن هيئة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوروبي قد أصدرت تقريراً اليوم، تحدثت فيه عن صعوبات وثغرات تعترض الاستخدام الأمثل لأموال المساعدات الأوروبية المخصصة للاجئين السوريين في تركيا.