البابا يزور المغرب نهاية شهر آذار المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس، سيقوم العام المقبل برحلة رسولية إلى المغرب العربي.

وأعلن الناطق باسم الفاتيكان غريغ بيرك أن “البابا، تلبية لدعوة الملك محمد السادس ومجموعة من الأساقفة” العاملين في البلاد، “سيقوم برحلة رسولية إلى المغرب يومي 30 و31 آذار/مارس 2019″، حيث “سيزور مدينتي الرباط والدار البيضاء”.

وأضاف مدير دار الصحافة الفاتيكانية، أن “برنامج الرحلة سيتم نشره في الوقت المناسب”، مشيرا الى أن “الرحلة الخاصة بالمغرب، الدولة ذات الأغلبية المسلمة، ستكون الرحلة الدولية السادسة والعشرين للبابا فرنسيس، منذ اعتلائه عرش البابوية”.

وتأتي زيارة البابا بعد 33 عاما من الزيارة التاريخية للبابا القديس يوحنا بولس الثاني للمغرب، في 19 آب/أغسطس 1985، بدعوة من الملك الحسن الثاني، والتي أشارت صحيفة الاحداث المغربية آنذاك إلى أهمية هذه الزيارة الأولى للبابا، لفتح حوار دائم بين المسيحيين والمسلمين.