مصادر: أهمية الامن في ليبيا لا تقتصر على إجراء الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن قضيتي الأمن ومخاطر الإرهاب كانت من بين المواضيع الرئيسية للمؤتمر الدولي لأجل ليبيا، الذي اختتمت أعماله الإثنين في باليرمو.

وعُلم من المصادر ذاتها في نهاية قمة اليوم، أن “استقرار ليبيا ليس مهماً لأمنها وحدها وحسب، بل لأمن إيطاليا أيضا”. وقالت إنه “جرى خلال الاجتماع بحث موضوع حقوق الإنسان أيضاً”.

ووفقا للمصادر، فقد “قال كونتي في الجلسة العامة للمؤتمر، إن المساهمة في تحسين الإطار الأمني ​​أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لجعل الأفق الانتخابي ملموساً”، بل “وكذلك لإبقاء مستوى الحذر عاليا من التهديدات التي ما تزال تعصف بالبلاد”.

وأشار كونتي الى أن “التهديد الإرهابي يأتي أولاً وقبل كل شيء، لا سيما في جنوب البلاد”، حيث “لا يزال الاتجار غير المشروع متفشيا”، بينما تعج المنطقة بـ”الحركات المتطرفة وشبكات المتاجرين بالبشر”، وفق المصادر ذاتها.

وخلص رئيس الحكومة الى القول إن “الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر يمثلان تحديات مشتركة ويجب أن يبقيا في مركز أولويات المجتمع الدولي”.