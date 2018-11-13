المفوضية تبدأ التحضير لسيناريو بريكست قاس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – نشرت المفوضية الأوروبية اليوم العديد من الوثائق المتعلقة بالتحضير لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) بدون اتفاق، وذلك على أثر تعثر المفاوضات الجارية منذ أكثر من عام بين بروكسل ولندن في محاولة للتوصل إلى اتفاق على قضايا الانسحاب وعلى ترتيب العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

وتريد المفوضية مساعدة الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية في الدول الأعضاء على التعامل مع النتائج الممكنة لخروج بريطانيا بدون اتفاق. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس ” نحن نعرف أن عدم التوصل إلى إتفاق ينطوي على مخاطر وأضرار نسعى للحد منها“.

وكانت المفوضية قد نشرت وثيقة أولى في 19 تموز/يوليو العام الحالي، تدعو فيها الحكومات المحلية والشركات والمؤسسات في دول الاتحاد للاستعداد لبريكست قاس، أي لخروج بريطانيا بدون أي اتفاق.

وتشير المفوضية في وثائقها اليوم إلى إقتراحات تشريعية لتعديل القانون الحالي في مجالات تأشيرات الدخول وكفاءة الطاقة، وكذلك الضوابط الحدودية والجمركية ورخص القيادة و الخدمات الصحية غير ذلك.

وشددت المفوضية على جاهزيتها العمل على منح اعفاء لمواطني بريطانيا، بعد أن تصبح دولة جارة للاتحاد، الراغبين بزيارة أوروبا، ” ولكن دائماً بشرط المعاملة بالمثل“، على حد تعبير تيمرمانس.

ويرى نائب رئيس المفوضية أن الاتحاد لا زال يعمل من أجل التوصل إلى اتفاق يؤمن انسحاب منظم لبريطانيا وعلاقات متميزة مستقبلية معها، مشيراً إلى أن التدابير المقترحة قد لا تعالج بالكامل الآثار الضارة لحالة عدم وجود صفقة بين بروكسل ولندن.

ويذكر أن المفاوضات بين بروكسل ولندن لا تزال متعثرة بسبب عدم قدرة الطرفين، خاصة لندن، على تحديد آلية واضحة تفيد في تجنب إعادة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية، جزء من بريطانيا، وجمهورية إيرلندا التي تريد أن تبقى عضواً في التكتل الموحد.