السلطة الفلسطينية تطلب إجتماعا عربيا طارئا حول غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله -طلب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي من بعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية التقدم بطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية، في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “طلب الوزير المالكي من بعثة دولة فلسطيني لدى الأمم المتحدة أن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وعلى شعبنا المحاصر هناك”.

وأضافت “كما طلب الوزير المالكي من بعثة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا بالتحرك فورا لدى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى عاجلة ضد الاعتداءات الإسرائيلية العسكرية بحق قطاع غزة وشعبنا هناك، خاصة وأن المحكمة لا زالت تدرس هذا الملف المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والحروب التي قامت بها دولة الاحتلال بحق القطاع المحاصر”.

وتابعت ” كذلك طلب الوزير المالكي من سفير دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان بالتحرك لدى المجلس لبحث افصل الخطوات الواجب اتخاذها هناك لإدانة ما تقوم به إسرائيل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والمباني السكنية في القطاع المحاصر”.

ولفتت الى انه “سيقوم الوزير المالكي بتوجيه رسائل متطابقة لكافة وزراء خارجية دول العالم لوضعها في صورة الاعتداءات الأخيرة بحق شعبنا المحاصر في قطاع غزة. وستستمر الوزارة ووفقا للتعليمات المباشرة من السيد الرئيس بمتابعة هذه الخطوات وغيرها وبالتواصل مع كافة سفارات دولة فلسطين في العالم للتحرك الفوري والتواصل مع وزارات خارجية الدول المعتمدة فيها لاطلاعه على هذا الاعتداء الإسرائيلي الأخير والمستمر عل شعبنا المحاصر في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال، إسرائيل”.