كونتي: نعم للمساهمة الدولية مع إحترام السيادة الليبية وتجنب التدخل غير المبرر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- نوه رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن حكومته نظمت مؤتمر باليرمو “مع الاحترام الكامل للملكية الليبية للعملية” السياسية هناك، مشددا، في خطاب أمام الجلسة العامة في ختام المؤتمر اليوم الثلاثاء، على أنه “لا يمكن فرض الحلول من الخارج”.

ورأى كونتي “أن مساهمة المجتمع الدولي يجب أن تحترم بفاعلية السيادة الليبية، وتجنب التدخل غير المبرر”. وقال، في إشارة إلى آجال الانتخابات في ليبيا، إنه “على عاتق الشعب الليبي وممثليه مسألة اختيار مواعيد وكيفية اتخاذ القرارات الأساسية من أجل مستقبل بلدهم”.

وحول ما دار في باليرمو من جلسات بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الامم المتحدة، قال كونتي “أعلم أنه برزت مطالب محددة خلال الاجتماعات الفنية التي عقدت يوم أمس. من وجهة النظر هذه، إيطاليا على استعداد للعب دورها، وأيضاً على مستوى التدريب، ويسرني أيضا الاستعداد المعلن من قبل الشركاء الدوليين الآخرين” بشأن تدريب القوات الليبية.

وأضاف “كما رحبنا بإعتماد السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) للخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس المعدة من لجنة الترتيبات الأمنية” هناك.