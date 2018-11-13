وقف اطلاق نار جديد في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- اثمرت جهود مصرية في التوسط لوقف اطلاق نار في غزة بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم.

وقالت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية في بيان ان “جهود مصرية مقدرة أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني وإن المقاومة ستلتزم بهذا الإعلان طالما التزم به العدو الصهيوني”.

وكان اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال في بيان “وفي حال توقف الاحتلال عن عدوانه فيمكن العودة الى تفاهمات وقف اطلاق النار”.

ومن جهته قال المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) انه “أوعز إلى الجيش بمواصلة تلك العمليات حسب الضرورة”.

وشهدت الساعات الاربع والعشرين الماضية تصعيدا امنيا كبيرا في غزة وجنوب اسرائيل.