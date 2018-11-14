رئيس البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي عاجل لـ”وقف العدوان على غزة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي “المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لإتخاذ خطوات جادة لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) بالوقف الفوري لعدوانها العسكري ضد قطاع غزة”.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان تقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، على أن “هذا العدوان المُدان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير عدد كبير من المبانى السكنية والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة أخرى تضاف إلى السجل المشين لجرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الإنسانية”.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية”.