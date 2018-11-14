صحيفة: موسكو ملأت الفراغ الذي خلفته واشنطن بمؤتمر باليرمو حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوهت صحيفة إيطالية اليوم الاربعاء إلى أن مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي استضافته عاصمة إقليم صقلية خلال اليومين الماضيين، “أبرز جوانبا غير ثانوية، بدءا من دور روسي قوي لملء الفراغ الدبلوماسي (وليس فقط) الذي تركته الولايات المتحدة الامريكية، والتي يبدو أنها لا تعير إهتماماً كبيرا بمصير دول الشمال الافريقي”.

وذكرّت صحيفة (إل صولي 24) بأن “لا الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولا وزير خارجية مايك بومبيو كانا حاضران في باليرمو، في وقت تواجد فيه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف”. وقالت إن “روسيا، التي أصبحت الوسيط الذي لا يمكن تجاهله في الازمة السورية، ترتبط بعلاقات يمكن وصفها بأنها أكثر من ودية مع الجنرال خليفة حفتر و تستعد للعب دور مهم أيضاً في ليبيا”.

وقالت الصحيفة، المعنية بالشؤون الاقتصادية، إن المردود التجاري المحتمل لموسكو لهذا الدور عند بدء عملية إعادة البناء في ليبيا، بالإضافة إلى قطاع الطاقة، هي “اسباب ممتازة لمواصلة السير في هذا الطريق”.