بلحيكا: خلافات بشأن التوقيع على الميثاق الدولي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رغم أن رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل (التيار الليبرالي)، يرغب بالتوقيع باسم بلاده على الميثاق الدولي للهجرة ، كما هو مقرر الشهر القادم، إلا أن شريكه الأساسي في التحالف الحاكم يرفض هذا الأمر.

ويرفض حزب التحالف الفلاماني الجديد موقف رئيس الوزراء، حيث أعلن المتحدث بإسم الحزب أنه “لن نوقع على هذا الميثاق”.

ويأتي موقف التحالف الفلاماني الجديد (يمين متطرف) لينسف ما تعهد به ميشيل أمام الجمعية العام للأمم المتحدة بشأن استعداد بلاده للتوقيع على الميثاق.

ولا يمكن للحكومة البلجيكية التوقيع على أي معاهدة دولية أو تبني أي قانون بدون الحصول على اجماع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وكانت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل هنغاريا والنمسا وبولندا قد سبق وأعلنت رفضها التوقيع على الميثاق الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويقدم الميثاق المذكور خارطة طريق للدول لتنسيق الجهود، تبادل الخبرات والعمل من أجل تأمين طرق هجرة آمنة ومنظمة وقانونية على المستوى الدولي.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت مفاوضات دولية بشأن الهجرة إثر أزمة المهاجرين عام 2015، واستغرق الأمر 18 شهراً للتوصل إلى نص غير ملزم قانونياً يفترض التوقيع عليه يومي 10 و11 الشهر القادم في مراكش.

وتعبر المفوضية الأوروبية عن أسفها لعدم تمكن الدول الأعضاء في الاتحاد من الاتفاق على موقف موحد من هذا الميثاق، مشيرة أن تراجع بعض الدول لن يفيد في تدعيم الموقف الأوروبي على الساحة الدولية.