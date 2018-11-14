الوطنية الليبية للنفط: 1,66 مليار دولار ايرادات سبتمبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إيرادات شهر أيلول/سبتمبر الماضي من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 1,66 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي (+5.6 بالمئة) مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أنّ “عمليات إنتاج الغاز الطبيعي الليبي ونقله تتم أساسا عبر خط الأنابيب الساحلي، وذلك لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، ويتم تصدير الباقي”.

وقالت إنها “دأبت على نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب”، حيث ينبغي أن “يرتكز القطاع العام بأكمله وكلّ الإدارات الحكومية على الشفافية، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية في جميع أرجاء البلاد”. كما تدعو المؤسسة الوطنية للنفط إلى “تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا في المستقبل وللتوصل إلى أي تسوية سياسية دائمة”.