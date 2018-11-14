قيادي بحركة حماس: إستقالة ليبرمان إعتراف بالهزيمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-غزة- قال القيادي في حركة (حماس) الفلسطينية، سامي أبو زهري إن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان هي “اعتراف بالهزيمة، والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية”.

وشدد أبو زهري في تغريدة على حسابه في موقع (تويتر) على أن “استقالة ليبرمان انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في إحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال”، حسبما نوه الموقع الاعلامي للحركة.

وأعلن ليبرمان خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم استقالته من منصبه وزيرًا للحرب الإسرائيلي، مبررًا استقالته بخضوع حكومته لحركة حماس والذهاب نحو تسوية معها.