إسرائيل: ليبرمان يدعو، بعد إستقالته، لإنتخابات مبكرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان استقالته من منصبه وانسحاب كتلته (إسرائيل بيتنا) من الائتلاف الحاكم.

وقال ليبرمان، في مؤتمر صحفي إن “وقف اطلاق النار في قطاع غزة هو خضوع وخنوع للارهاب”.

واشار الى معارضته الشديدة لادخال الأموال النقدية الى قطاع غزة بالشنط، وقال “ما تقوم به إسرائيل حاليا هو شراء هدوء قصير المدى مقابل المساس بالامن القومي على المدى البعيد”.

وأضاف ليبرمان “لم اوافق على ادخال الوقود القطري، فهي خطوة خاطئة، ولكن بعد ان اصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا خطيا فانه اضطر الى الموافقة”.

وكشف ليبرمان عن خلافات عديدة بينه وبين نتنياهو منها قضية اخلاء قرية الخان الأحمر، شرق القدس.

ودعا الى إنتخابات عامة مبكرة في اسرائيل. ولكن مصدر رفيع في حزب الليكود، قال “إنه لا حاجة لتبكير موعد الانتخابات العامة”، معلنا أن “رئيس الوزراء سيحتفظ بحقيبة الدفاع”.