وزير الخارجية الإيطالي: طالبنا في كل لقاءاتنا مع السيسي بالعدالة لمقتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي “لقد أكدنا باستمرار في كل الاجتماعات التي عقدت، وفي الأشهر الأخيرة أيضاً، مع الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي)، أن إيطاليا لا تنسى على الإطلاق وتريد تحقيق العدالة والوصول للحقيقة حول النهاية الرهيبة لمواطننا الشاب”.

جاء ذلك في إشارة الى حادث اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وردا على سؤال عن القضية السالفة الذكر خلال مقابلة إذاعية الأربعاء، عقب قمة باليرمو لأجل ليبيا التي اختتمت أمس وشهدت مشاركة الرئيس السيسي، أضاف الوزير موافيرو “عندما نطرح المشكلة، يقال لنا إنه في مجال الاتصالات التي تجري من خلال مكتب المدعي العام الوطني ونظيره المصري، يتم العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة للأمام للتوصل إلى الحقيقة”.

وذكر الوزير أن “الوضع الذي نواجهه غاية في الصعوبة حالياً، والذي لا نستطيع أن نفعل أي شيء آخر إزاءه”، لذلك “نحن لا نقوم إلا بمواصلة الإصرار على هذه النقطة”. وأردف “لقد ذكّرنا في الاجتماع الثنائي الذي تم مؤخراً أن هذه المسألة تمتلك أولوية كبرى بالنسبة لنا بالطبع”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “إن هذا التأكيد لم يقتصر على الاجتماعات”، بل أن “هناك اتصالات مستمرة بين هيئات النيابة العامة التي تُجري عملاً ميدانياً في مجال البحث عن الحقيقة”.

وكان وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قد قال أمس عن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء كونتي، على هامش المؤتمر إنه “شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين”، حيث “تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية وللوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة”.