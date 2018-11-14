المفوضية الأوروبية: ترقب وحذر بانتظار مواقف واضحة بشأن بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اتصف موقف بروكسل بالحذر اليوم تجاه الأنباء التي ترددت عن توصل الوفدين المفاوضين الأوروبي والبريطاني لـ”اتفاق تقني” حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست) والإعلان السياسي الذي يحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين الطرفين.

وآثر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية التأكيد على ضرورة الانتظار حتى تنتهي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، من مناقشة الأمر مع وزرائها، بالتوازي مع تحرك أوروبي لدى سفراء الدول الأعضاء لوضع في صورة ما حدث.

وأشار ماغاريتس شيناس، إلى ضرورة عدم التكهن بما قد يحدث في لندن أولاً، وقال “عملنا يأخذ مجراه المعتاد”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت أمس عدة وثائق واقتراحات تشريعية لمساعدة المؤسسات والدول الأعضاء على التحضير لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، أو ما بات يعرف إعلاميا بـ”بريكست قاس”.

وحول هذا الأمر، ذكر شيناس بما قاله نائب رئيس المفوضية أمس فرانس تيمرمانس، من أن الإعلان عن إجراءات تحضيرية لحالة بريكست قاس، لا تتعارض مع رغبة بروكسل وتصميمها التوصل إلى اتفاق انسحاب منظم لبريطانيا.

ومن المتوقع أن يجتمع سفراء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد مساء اليوم مع مسؤولي الوفد المفاوض الأوروبي لدراسة الوضع بعد معرفة نتائج محادثات ماي مع وزراءها.

وتتعثر مفاوضات بريكست حالياً حول موضوع رئيسي يختص بطريقة تجنب حدود فعلية بين شطري جزيرة ايرلندا.