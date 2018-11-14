إيطاليا: انتظار وصول 51 مهاجراً عبر الممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر أمنية إيطالية إن من المقرر أن يصل اليوم الى مطار براتيكا دي ماري العسكري (جنوب) على متن طائرة مدنية تستخدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ”ممر إنساني”، يشمل 51 شخصا قادمين من النيجر، ممن يحتاجون إلى حماية دولية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “أغلبية المجموعة (31 شخصا) تأتي من السودان، 9 من إثيوبيا، 6 من إريتريا، 4 من الصومال ، وواحد من الكاميرون”. وقد “تم الاعتراف بالفعل بحق الحماية الإنسانية لـ15 شخصا من المجموعة”، بينما “يطلب 36 حق اللجوء السياسي”.

وذكرت المصادر أن “الأمر يتعلق أساسا بأسر أو أشخاص يعيشون حالات ضعف كبير”، مبينة أن “الرجال العزاب الثلاثة الوحيدين، والذين اعتُرف لواحد من بينهم بحق اللجوء بالفعل، يندرجون ضمن حالات ضعف بالغة الخطورة”.

وأشارت المصادر أن “المهاجرين الـ51 سيتم نقلهم عند وصولهم إلى إيطاليا، الى مقاطعة إيميليا رومانيا (وسط)، وذلك بفضل التزام جماعة البابا يوحنا الـ23 بهم”، ثم “سيتم استقبالهم في المراكز الخاصة”.

وخلصت المصادر الى القول إن “اليوم يشهد هو أول ممر إنساني يرى حضور وزير الداخلية ماتيو سالفيني في مطار براتيكا دي ماري”.