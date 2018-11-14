محلل سياسي إيطالي: لا اتفاق ممكن بليبيا دون إشراك الميليشيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دون رأى محلل سياسي إيطالي أنه “دون مشاركة مباشرة من الميليشيات الرئيسية” على طاولة المفاوضات، “سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق دائم” في ليبيا.

وتعليقاً على نتائج مؤتمر باليرمو لأجل ليبيا، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، أضاف الباحث بمعهد دراسات السياسة الدولية (ISPI) وبالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (EFCR)، ستيفانو توريللي، “يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أن الوضع الميداني في ليبيا، حيث أن من يتخذ القرارات ما وراء السرّاج وحفتر، هي شبكة معقدة من الميليشيات التي تحميهما كلاهما في الواقع”.

ووفقاً للخبير، فإن الاتفاق المحتمل بين رئيس المجلس الرئاسي والرجل القوي في برقة، يجب أن “يمر تحت عدسة فحص المليشيات المسلحة”. وأوضح “إذا أراد حفتر فرض نوع من الهدنة على ميليشياته، فينبغي عليه بالتأكيد تقديم شيء بالمقابل، من الناحية السياسية والاقتصادية”، وإنْ “لم يحدث ذلك فسيكون الإتفاق لاغياً”، مع الميليشيات “المستعدة لجعل الأسلحة تهلل مرة أخرى”.

وخلص توريللي الى القول إنه “لهذا السبب، فإن الاختبار الحقيقي لليبيا سيبقى فقط عندما سيكون من الممكن توحيد هذه القوى ميدانيا”.