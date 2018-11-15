توسك يدعو لقمة أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الى عقد قمة استثنائية يوم ٢٥ الشهر الجاري في بروكسل لتوقيع اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وجاءت الدعوة خلال ايجاز صحفي لتوسك صباح اليوم الخميس، بعد لقائه رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد، ميشيل بارنييه.

وتعقد القمة في بروكسل بين زعماء الدول الـ٢٧ المتبقية في الاتحاد للمصادقة على اتفاق الانسحاب والإعلان السياسي المرفق الذي يحدد الملامح المستقبلية للعلاقات بين بروكسل ولندن بعد أن تصبح المملكة المتحدة دولة جارة للاتحاد.

وكان بارنييه قد أعلن ليل أمس عن اتفاق مع لندن ينظم انسحابها من التكتل الموحد المقرر في ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٩ وكذلك عن مشروع اعلان سياسي لشكل العلاقة المستقبلية التي يريدها الأوروبيون مشاركة معمقة متكافئة.