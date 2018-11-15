جينتيلوني: نجازف بعطب في الاقتصاد الإيطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني، إنه “قبل التوتر مع أوروبا، أرى أننا أمام خطر حدوث عطب في الاقتصاد الإيطالي”.

وأضاف جينتيلوني في تصريحات إذاعية الخميس، أن “لا تقلقني من هذه المناورة كثيراً نسبة الـ2.4٪ في العجز”، بل “الوصول إلى تدابير تضر بالعمل وأولئك الذين يخلقون الوظائف”، فضلا عن “تعريض المدخرين للخطر”.

أما بشأن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، فقد استشهد القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، بإحدى عباراته: “كثير من الأعداء كثير من الشرف”، قائلا إن “سالفيني لن يقودنا إلى أي مكان عدا المراجع التاريخية”.

وذكر جينتيلوني أن “عزلة إيطالية حدثت في السنوات الخمس الماضية، وقد كانت هناك صدامات متواصلة مع بروكسل”، واختتم بالقول “والآن، تواجه المفوضية الأوروربية صعوبة في قبول عبارة: سنمضي قدما”، التي تكرر الحكومة الحالية ترديدها بشأن موازنتها المالية.