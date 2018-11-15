ليبرمان يقدم استقالته خطياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قدّم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه رسميا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الخميس.

ويرجح أن يقبل رئيس الوزراء هذه الاستقالة التي أعلن عنها ليبرمان في مؤتمر صحفي أمس،

بينما يواصل نتنياهو مشاوراته مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي سعيا لإيجاد مخرج من الأزمة الائتلافية الناجمة عن استقالة ليبرمان.

وما تزال الحكومة تحظى بأغلبية تمكنها من البقاء. لكن رئيس إدارة الائتلاف الحكومي دافيد أمسالم قال انه “سيكون من الصعب جدا إدارة ائتلاف يضم واحدا وستين نائبا ولكنه لا يجب الذهاب الى انتخابات طالما هناك مهام تنتظر التطبيق”.

وكانت كتلة “البيت اليهودي” البرلمانية أيدت بالإجماع القرار بالمطالبة بإسناد حقيبة الدفاع لزعيم الحزب وزير التعليم نفتالي بنيت.

وكشف اثنان من المقربين الى رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ان نتنياهو لا يستبعد تعيين بنيت وزيرا للدفاع في مسعى لإنقاذ حكومته بعد اعلان ليبرمان الاستقالة .

وكان نتنياهو قد أعلن عدم رغبته في تبكير الانتخابات في هذه المرحلة.