سياسي إيطالي معارض: لا نتائج من الحكومة بل وعود فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام بالإنابة للحزب الديمقراطي، ماوريتسيو مارتينا إن حكومة يمين الوسط الحالية (إئتلاف خمس نجوم ـ رابطة الشمال)، لم تحقق حتى الآن أية نتائج، بل مجرد وعود فقط.

وأضاف الأمين العام للحزب، المنتهية ولايته، في تصريحات إذاعية، الخميس، أن “ما تم الترويج له كنتائج في الأشهر الثمانية الأخيرة، من قبل الحكومة ليست سوى وعود”، سواء أكان “ما يتعلق بالضرائب، دخل المواطنة أو حصة الـ100″، الخاصة بالمعاشات التقاعدية، “لم يتم تحقيق أياً منها”.

وخلص مارتينا مشيرا الى أن “ما روّج له سالفيني كمرسوم أمني يخاطر بتوليد المزيد من عدم الأمان”، فـ”لا يمكن حل مشاكل إيطاليا من خلال دعاية سالفيني”.