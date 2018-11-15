المتحدث باسم حفتر: لقاء القادة والرؤساء بمؤتمر باليرمو أمني بحت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بنغازي – أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، أن لقاء القادة والرؤساء في مؤتمر “باليرمو”، أمس الأول الثلاثاء، كان ذو طابع أمني بحت.

وقال المسماري في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن “القائد العام المشير خليفة حفتر، طلب من قادة دول الجوار التنسيق والمشاركة في حماية الحدود المشتركة مع ليبيا”.

وأشار المتحدث إلى أن “هناك أخباراً تؤكد خطر انتقال إرهابيين من إدلب السورية إلى السودان ومن ثم إلى ليبيا”.

وخلص المسماري مؤكدا، أن “القائد العام طلب من مصر وتونس والجزائر المشاركة والتنسيق في حماية الحدود”.