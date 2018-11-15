سالفيني يصف عضو مجلس أوروبا بـ”الجهل”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مفوضة في مجلس أوروبا بـ”الجهل في الحكم والتحيّز ضد إيطاليا”.

وأضاف وزير الداخلية في تصريحات الخميس، أن “مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا (دنيا مياتوفيتش) تغالي كثيراً في الحديث عن المرسوم الأمني”، مبينا أنه “كان من الأحرى بها أن تنظر إلى منزلها، حيث أن مجلس أوروبا يضم تركيا أيضاً”.

وأشار زعيم حزب رابطة الشمال، الى أن “أنقرة ليست نموذجاً للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، بكل معنى الكلمة”، واختتم بالقول “لذا، لا مزيد من الدروس والإهانات من جانب ستراسبورغ، فهناك حد لكل شيء”.