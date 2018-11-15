مسؤول فاتيكاني: الحرية الدينية حق لا يجوز انتهاكه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول فاتيكاني “إن مهمة المجتمع تكمن في حماية الحرية الدينية، بإعتبارها حقاً للإنسان لا يجوز انتهاكه”.

ورأى رئيس اللجنة العلمية لمؤسسة راتسنغر، الكاردينال أنجلو أماتو أن “موضوع الحرية الدينية الذي خضع لاختبارات قاسية من قبل الأنظمة غير الليبرالية في القرن العشرين، لا يزال اليوم يمتلك أهمية عالمية”.

وتابع الكاردينال أماتو في مداخلته خلال الندوة الدولية “الحقوق الأساسية وتضارب الحقوق”، التي نظمتها مؤسسة راتسنغر بالتعاون مع جامع (لومسا) في روما، أن “المجمع الفاتيكاني الثاني ينص بوضوح على حق كل شخص في الحرية الدينية”.

وأوضح أن “هذا الحق يقوم على أساس كرامة الإنسان”، لذا “فأساس الحرية الدينية بالتالي، لا يمثل مجرد سلوك شخصي للفرد، بل طبيعته ذاتها”. واختتم الكاردينال بالقول “لهذا السبب، تستمر هذا الحق أيضاً، لدى أولئك الذين لا يفون بالتزامهم بالبحث عن الحقيقة والالتزام بها”.