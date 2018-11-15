اتحاد إيطالي: قلق عميق من آثار المرسوم الأمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى اتحاد إيطالي قلقاً عميقاً إزاء الآثار التي سيسببها مرسوم الهجرة والأمن، إن تم إقراره بالصيغة التي عليها الآن.

وأضافت رابطة الحركات المستقلة الإيطالية (ليغاوتونوميي)، في بيان الخميس، أنه “إن تمت الموافقة على المرسوم بصيغته الحالية، وخيار سنِّه بشكل طارئ وطلب الثقة على النص”، فهو “يكرر خطأ تغذية الخوف والتصورات المشوهة لظاهرة، على العكس من ذلك، تحتاج إلى أن تُعرف وتواجه بعقلانية، ليتم التحكم بها”، في إشارة الى الهجرة.

وذكرت الرابطة أن “التعامل مع الهجرة باعتبارها حالة طوارئ أمنية، في وقت انخفضت فيه تدفقات المهاجرين عام 2018 بنسبة 86٪ مقارنة بعام 2016 وبنسبة 80٪ مقارنة بعام 2017، لا يعني عدم أخذ واقع هذه الظاهرة بعين الاعتبار وحسب”، بل “وكذلك مشاريع الاستقبال والإندماج الإقليمي التي تم تفعيلها من قبل البلديات أيضا”.

ولفتت الرابطة الى أن “إلغاء حق الحماية الإنسانية، سيؤدي إلى زيادة في عدد المقيمين غير القانونيين في انتظار ترحيلهم، مع عواقب ميدانية مباشرة”، والتي “ستترجم إلى زيادة التوترات الاجتماعية، حالات الضيق والتهميش، التي سيتوجب على الخدمات الاجتماعية البلدية الإستجابة لها”.