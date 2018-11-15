السراج لصحيفة إيطالية: مع حفتر يمكن التوصل لـ”حل وسط”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج إلى أن الخلاف الاكبر مع القائد العسكري خليفة حفتر يتعلق بقيادة الجيش الليبي الموحد، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى “حل وسط”.

وقال السراج في مقابلة نشرتها صحيفة (كوريري ديلا سيرا) الخميس إجابة على سؤال بهذا الصدد ” (حفتر) يريد قيادة الجيش الليبي الموحد. ولكن وفقا لاتفاقات الصخيرات لعام 2015 ، عندما بدأت عملية المصالحة الوطنية: رئيس الوزراء السياسي في طرابلس، هو أيضا القائد الأعلى للقوات العسكرية، ولكن حتى حول هذه النقطة، بوسعنا إيجاد حل وسط “.

وكان الناطق الرسمي باسم حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق “قائداً عاما للجيش الوطني الليبي”، قد أشار إلى أن الاخير سيحتفظ بالمنصب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا. وقال العميد أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي أمس الاربعاء، تناقلته وسائل إعلام محلية، إن “الشعب الليبي لن يقبل إلا برئيس منتخب تسند إليه مهام القائد الأعلى”، باعتبار أنها من اختصاصات الرئيس حصرا، مؤكدا على أن “القيادة العامة للجيش الليبي تسعى إلى تحقيق الديمقراطية ومدنية الدولة”.