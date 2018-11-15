الاتحاد الأوروبي: لا نريد التدخل بالشأن البريطاني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – فضلت مؤسسات الاتحاد الأوروبي عدم التعليق على الاستقالات الأخيرة داخل الحكومة البريطانية بعد الإعلان عن توصل بروكسل ولندن إلى اتفاق حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، ومشروع إعلان للعلاقات المستقبلية بين الطرفين.

وقد قدم العديد من الوزراء البريطانيين استقالاتهم احتجاجاً على اتفاق بريكست مع الأوروبيين.

وأشار رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، إلى أن الجهاز التشريعي الأوروبي سيدقق في الاتفاق ويتابع التطورات، وقال “ستكون لنا الكلمة الأخيرة بشأن الاتفاق”.

أما المفوضية الأوروبية، فقد اعتبرت أن محاورها الرئيسي هو الحكومة البريطانية، وليس الأشخاص، مؤكدة على أنها ستتابع العمل حتى الوصول إلى القمة الأوروبية القادمة المقررة في 25 الشهر الجاري للتوقيع على الاتفاق.

ووصف المتحدث باسم المفوضية ماغاريتس شيناس، كل الأنباء التي تتحدث عن احتمالات سقوط الحكومة البريطانية، بـ”التكهنات”

وشدد المتحدث على أن بروكسل لن تتدخل في ما اعتبره شأناً داخلياً بريطانيا، وقال “لدينا اتفاق تم التوصل إليه، وسنواصل العمل وفق الجدول الزمني الموضوع و لا نريد الكلام عن سيناريو آخر”، على حد قوله.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي كان بدأ بالفعل العمل على التحضير لاحتمال عدم وجود اتفاق مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد، دون أن ينفي توقف هذه الاستعدادات بعد إعلان الأمس.