نتنياهو: تشديد العقوبات على إيران “الخطوة الأهم”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو القرار الأمريكي الأخير بتشديد العقوبات على إيران “أهم خطوة”.

وقال نتنياهو لدى لقاءه في مكتبه اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك “أهنئ الرئيس ترامب وطاقمك على فرض العقوبات الصارمة على إيران. هذه هي أهم خطوة اتخذتموها ضد القوة الأكثر عدوانية في المنطقة التي يجب وقفها. العقوبات تشكل خطوة أمريكية مهمة في الطريق نحو إحلال السلام في منطقتنا وفي العالم”.

ومن جهته، قال المبعوث الأمريكي: “بعد فرضنا العقوبات مجددا نستطيع أن نمس بجميع القنوات المالية التي تستخدمها إيران من أجل تمويل حماس وحزب الله والبرنامج الصاروخي وكل تهديد إيراني آخر على السلام والأمن. سيدي رئيس الوزراء, فخامتك شريك متميز وملتزم في هذه الجهود ونشكرك على دعمك”.حسبما نقل عنه مكتب نتنياهو في بيان

وبحث الطرفان “الجهود المبذولة لصد العدوان الإيراني”، وفق البيان.