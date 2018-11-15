برلماني أوروبي: اتفاق بريكست الحالي الأفضل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الرئيس المشارك لمجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرت (بلجيكا)، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، يعد الأفضل بالنسبة للأوروبيين.

وأشار لامبرت في تصريحات صحفية له اليوم، إلى الاتفاق الحالي يحافظ على المرتكزات الأوروبية، ” ولكننا نعرف أن بريكست هو أمر خاسر بالنسبة لنا كما للبريطانيين”، على حد قوله.

ورأى لامبرت أن المصادقة على هذا الاتفاق يمكن أن يجنب المملكة المتحدة “كارثة حقيقية تُسمى الخروج القاسي من الاتحاد”.

وأوضح أن موقف المملكة المتحدة سيكون أضعف عندما تخرج من التكتل مما هو عليه الآن، وذلك عندما يتعلق الأمر بالنهوض بالتحديات الدولية والإقليمية.

وترى مجموعة الخضر أن السيناريو الأفضل هو بقاء بريطانيا داخل الاتحاد، مشددة على ضرورة أن تعمد السلطات البريطانية إلى إجراء استفتاء آخر للتأكد من خيار الشعب البريطاني.

وهذا وتؤيد شريحة من البرلمانيين الأوروبيين الدعوات القائلة بضرورة السماح باستفتاء آخر في بريطانيا، بعد أن أصبح الجميع على علم بتداعيات بريكست.