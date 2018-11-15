البابا: مفاوضات السلام والحفاظ على هوية القدس محور لقاء الرئيس الإسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس الى “أهمية بناء ثقة متبادلة أكبر على ضوء استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، للتوصل إلى اتفاق يحترم التطلعات المشروعة للشعبين”.

وخلال لقائه رئيس دولة إسرائيل رؤوبين ريفلين في القصر الرسولي الخميس، أضاف البابا وفقا لبيان فاتيكاني، أنه “خلال المحادثات الودية التي جرت مع اقتراب الذكرى السنوية الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الكرسي الرسولي، تم استذكار الأواصر الإيجابية مع دولة إسرائيل”، وكذلك “الإعراب عن الأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاقات وافية بشأن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين سلطات الدولة والمجتمعات الكاثوليكية المحلية”.

وذكر البيان أنه “تم التطرق إيضا الى مسألة القدس، في بُعدها الديني والإنساني لليهود والمسيحيين والمسلمين”، وكذلك “أهمية الحفاظ على هويتها ورسالتها كمدينة للسلام”. وخلص الى القول إنه “تم التركيز أيضا على الوضع السياسي والاجتماعي في المنطقة، التي تتميّز بالنزاعات العديدة والأزمات الإنسانية الناجمة عنها”، والإشارة “في هذا السياق الى أهمية إدراك قيمة الحوار بين مختلف الطوائف الدينية من أجل ضمان التعايش السلمي والاستقرار”.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي قد قال في تصريح تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، إن الرئيس الإسرائيلي وزوجته استقبلا رسميا في حاضرة الفاتيكان. ولفت إلى أن هذا هو اللقاء الثاني بين ريفلين والبابا، وأن اللقاء تم بناء على دعوة رسمية من حاضرة الفاتيكان.

وذكر بيان المكتب أنه “في اليوم الثاني من الزيارة، غدا الجمعة، سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا، نويمي دي سينيي”. بعد ذلك “سيعقد ريفلين لقاءات عمل مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، ورئيس الجمهورية، سيرجو ماتّاريلا”، حيث “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام الإقليمي في ضوء التغيرات في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية الإيطالية-الإسرائيلية وزيادة التعاون بين البلدين”.