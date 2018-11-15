فائز السراج: تركيا شريك مهم وإنسحابها من باليرمو سؤال يوجّه لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، تركيا بـ”الشريك المهم”، وذلك في معرض رده على سؤال، في مقابلة نشرتها صحيفة (كوريري ديلا سيرا) الخميس، حول إنسحاب وفدها، بقيادة نائب الرئيس التركي، من مؤتمر باليرمو الثلاثاء الماضي.

واعتبر السراج أنه “من المؤسف جداً” إنسحاب وفد تركيا، التي “نرتبط معها بتاريخ طويل مشترك”. أما بشأن دوافع مغادرة الوفد، رأى السراج أنه سؤال “ينبغي توجيهه إلى الإيطاليين”.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد أعلن الثلاثاء الماضي انسحاب الوفد الذي يقوده من المؤتمر الدولي حول ليبيا في باليرمو، معربا عن “خيبة أمل كبيرة”، وذلك في أعقاب إستبعاد بلاده من المشاركة في القمة المصغرة، على هامش المؤتمر، والتي جمعت السراج وحفتر برؤساء حكومات إيطاليا وروسيا والجزائر ورؤساء مصر وتونس ورئيس الاتحاد الاوروبي والمبعوث الاممي إلى ليبيا ووزير الخارجية الفرنسي. وقال أقطاي في بيان عقب الانسحاب “للأسف، لم يتمكن المجتمع الدولي من البقاء متحدا هذا الصباح” في ياليرمو. وقال “شخص ما في اللحظة الأخيرة أساء للضيافة الإيطالية”.

وكانت صحيفة (الشرق الاوسط) اللندنية قد نقلت عن “مصادر مصرية وليبية متطابقة” تأكيدها على “إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشير حفتر، رفضا بإصرار مشاركة تركيا في القمة المصغرة”.